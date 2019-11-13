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Мать Ольги Копосовой насмерть сбил поезд

Актриса с трудом пережила трагедию в своей семье.

Мать Ольги Копосовой насмерть сбил поезд
Копосова потеряла мать/https://www.instagram.com/p/B0Jl6gRlPcC/

Актриса Ольга Копосова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала ведущему Борису Корчевникову о страшной трагедии в своей семье. Ее маму насмерть сбил поезд. Трагедия случилась в 2008 году.

Ольга Копосова. Фото
У Ольги Копосовой поезд сбил насмерть мать/https://www.instagram.com/olgakops/

«Я как раз тогда работала в сериале «След». Мама стала ходить на какие-то обеды в Собес. Причем ее путь проходил через железную дорогу. Я еще ей сказала, чтобы она была внимательнее. Через несколько дней мне позвонили из Собеса. Спросили, почему мама не пришла на обед. Я еще переспросила: «А она каждый день приходила?» Мне ответила: «Да». Потом был звонок из полиции. Мне сказали, что поезд сбил человека. Видимо, кто-то из Собеса видел это и сообщил. Удар был такой силы, что около нее даже сумки не нашли», — сказала звезда сериала «След».

Как отметила актриса, она сразу же набрала номер своей сестры. Та съездила к матери домой, но там ее не оказалось. «Я снова стала звонить в полицию. Спросила, какого цвета были волосы у сбитого человека. В общем потом я поняла, что зря это спросила. Все было уже не важно. Надо было ехать на опознание», — заявила актриса.

При этом опознание прошло только через несколько дней. «У меня был какой-то камень на душе пока я не увидела маму. Потом я поехала на опознание. Я не думала, что поезд так может сбить человека. Сестра вообще не могла на это смотреть. У нее были больные ноги. Видимо она не заметила поезд. Я настолько благодарна своим родителям, что они мне дали. Я была очень близка с мамой и до сих пор переживаю из-за этой трагедии», — сказала Ольга Копосова.

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Тэги:

Борис КорчевниковОльга КопосоваПрограмма "Судьба человека"
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Мать Ольги Копосовой насмерть сбил поезд
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