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Ольга Копосова поделилась, как похудела на 12 килограммов

Актриса из сериала «След» справилась с раком и регулярно пьет гормональные препараты. Чтобы не поправляться она использует особую методику питания.

Ольга Копосова поделилась, как похудела на 12 килограммов
Ольга Копосова рассказала, почему живет одна ФОТО: www.instagram.com/olgakops

Актриса Ольга Копосова, известная зрителям по сериалу «След», который идет на Пятом канале, не так давно победила рак. Врачи диагностировали страшное заболевание, но, к счастью, болезнь отступила. Теперь героиня популярного сериала должна пожизненно пить таблетки, которые сдерживают работу гормонов. Постепенно действие препарата замедлило метаболизм, и актриса приобрела несколько лишних килограммов.

Справиться с ними ей помогла особая система питания. Ольга признается, что долгое время она списывала лишний вес на лекарства, а потом наткнулась на страницу одного блогера в Интернете.

«Мужчина очень здорово мотивировал, я стала вести правильный образ жизни. Забыла о сладком и мучном, ем пять раз в день. В итоге за шесть месяцев сбросила 12 килограмм. До сих пор придерживаюсь этих правил питания, чувствую себя отлично, еще и работаю по пять часов в неделю, – сказала «СтарХиту» актриса.

О своей личной жизни Ольга Копосова не говорит, признается, что новостей нет, «никто ко мне уже давно не подкатывает». В этом актриса видит только плюсы, так как считает себя «тяжелой и дотошной».

«Возможно, в прошлом сильно любила и хотела раствориться в мужчине, но такого желания давно нет. Как и времени…», – признается героиня популярного сериала.

Ранее очень сильно похудела еще одна представительница шоу-бизнеса. У Марины Хлебниковой заподозрили серьезное заболевание, так как актриса выглядит чрезмерно худощавой. Она призналась, что у нее были серьезные проблемы, а вот коллеги звезды 90-х предположили, что она злоупотребляет алкоголем. Дана Борисова и вовсе выразила уверенность, что Хлебникову нужно спасать, пишет сайт Актуальные новости. 

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Ольга Копосовасериал "След"Хлебникова

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Ольга Копосова поделилась, как похудела на 12 килограммов
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