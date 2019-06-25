Ольга Копосова поделилась, как похудела на 12 килограммов

Актриса Ольга Копосова, известная зрителям по сериалу «След», который идет на Пятом канале, не так давно победила рак. Врачи диагностировали страшное заболевание, но, к счастью, болезнь отступила. Теперь героиня популярного сериала должна пожизненно пить таблетки, которые сдерживают работу гормонов. Постепенно действие препарата замедлило метаболизм, и актриса приобрела несколько лишних килограммов.
Справиться с ними ей помогла особая система питания. Ольга признается, что долгое время она списывала лишний вес на лекарства, а потом наткнулась на страницу одного блогера в Интернете.
«Мужчина очень здорово мотивировал, я стала вести правильный образ жизни. Забыла о сладком и мучном, ем пять раз в день. В итоге за шесть месяцев сбросила 12 килограмм. До сих пор придерживаюсь этих правил питания, чувствую себя отлично, еще и работаю по пять часов в неделю, – сказала «СтарХиту» актриса.
О своей личной жизни Ольга Копосова не говорит, признается, что новостей нет, «никто ко мне уже давно не подкатывает». В этом актриса видит только плюсы, так как считает себя «тяжелой и дотошной».
«Возможно, в прошлом сильно любила и хотела раствориться в мужчине, но такого желания давно нет. Как и времени…», – признается героиня популярного сериала.
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