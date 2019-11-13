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Ольга Копосова сделала откровенное признание о причинах развода

По словам актрисы, в какой-то момент она перестала понимать супруга и... узнала про его измены.

Ольга Копосова сделала откровенное признание о причинах развода
Копосова рассталась с мужем/https://www.instagram.com/olgakops/

Актриса Ольга Копосова, которая стала широко известна после главной роли в сериале «След», в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем муже бизнесмене Владлене Горелике. Свадьбу они сыграли в 1997 году. Расстались спустя девять лет.

Ольга Копосова. Фото
Копосова не ужилась с первым мужем/https://www.instagram.com/olgakops/

«Он был такой импозантный молодой человек. Владлен своей нагловатостью может и понравиться, и не понравиться. Потом он как-то быстро начал говорить мне: «Женюсь-женюсь». Он хотел ребенка, и я в общем-то уже тоже хотела. Буквально через полгода после знакомства мы поженились. Он был очень надежным по ощущениям. Был готов решать все проблемы», — заметила она.

При этом уже перед свадьбой начали случаться неприятные ситуации с супругом. «У него был день рождения. Он начал при людях лапать меня. Мне это не понравилось, и я ему все высказала. Он потом схватил другую девушку. Я стала на следующий день выяснять, что произошло. А он мне сказал: «У нас разные представления о прекрасном». Я очень удивилась. Но я все равно вышла за него замуж. В браке, кстати, тоже проявлялись моменты неуважения ко мне. Я быстро стала недовольна нашим браком. Кроме того, его мать очень эгоцентричная женщина. Хотя она и не мешала нам строить отношения», — сказала Ольга Копосова.

Как отметила звезда, личная жизнь с мужем не клеилась. У мужчины начались проблемы с бизнесом, он отдалялся от супруги. «Однажды он вдруг мне сказал, что уходит. Сыну было всего шесть лет. У него просто произошёл кризис среднего возраста. Я не нахожу другого объяснения его поступку. А потом я услышала его телефонный разговор с другой девушкой. Он признался, что переспал с ней. Сразу поняла, что надо разводиться», — заявила она.

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Тэги:

Борис КорчевниковВладлен ГореликОльга КопосоваПрограмма "Судьба человека"
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Ольга Копосова сделала откровенное признание о причинах развода
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