«Не отпускает»: Пугачева восхитилась новым фильмом Кончаловского

Как известно, в мировой прокат вышел новый фильм известного российского кинорежиссера Андрея Кончаловского «Грех». Перед тем, как показы начались. В том числе и в рамках международных кинофестивалей, продюсеры фильма настаивали на том, чтобы зрители не брали с собой в зрительный зал попкорн. На этом, кстати, настаивал и сам автор фильма, потому что это «очень тихий фильм» и можно пропустить некоторые фразы героев.

«Грех» уже посмотрели российские звезды, среди которых оказалась и Алла Пугачева. Своими впечатлениями от просмотра она поделилась на своей странице в Instagram.

«Браво, Андрей Кончаловский! Браво, Маэстро! Фильм «ГРЕХ» не отпускает меня, заставляя размышлять о драме Художника, о тягостном и все равно радостном познании истины и Бога. Спасибо», — написала на своей официальной странице в социальной сети Instagram певица.

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Примечателен тот факт, что подписчики на страницу звезды тему новинки отечественного кинематографа не поддержали. Зато самой Алле Борисовне традиционно досталось комплиментов и слов восхищения сполна.

«Женщина Шедевр! Алла Борисовна вы Гений! Не устану об этом писать Никогда! Спасибо вселенной за то, что живу в одно время с вами!» — написала одна из фанаток.

Напомним, недавно Примадонна повторила свой громкий юбилейный концерт в Минске. Пресса следила за певицей с московского вокзала, да и в столице неотступно следовала за артисткой. Шоу прошло, конечно, на «ура», ведь здесь Алла Пугачева не выступала уже много лет. Домой певица увезла три мешка отборного картофеля, который подарил звезде президент страны Александр Лукашенко.