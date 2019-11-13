НОВОСТИ

«Не отпускает»: Пугачева восхитилась новым фильмом Кончаловского

По словам певицы, он заставляет задуматься о драме художника.

«Не отпускает»: Пугачева восхитилась новым фильмом Кончаловского
Алла Пугачева. Фото: globallookpress.com

Как известно, в мировой прокат вышел новый фильм известного российского кинорежиссера Андрея Кончаловского «Грех». Перед тем, как показы начались. В том числе и в рамках международных кинофестивалей, продюсеры фильма настаивали на том, чтобы зрители не брали с собой в зрительный зал попкорн. На этом, кстати, настаивал и сам автор фильма, потому что это «очень тихий фильм» и можно пропустить некоторые фразы героев.

«Грех» уже посмотрели российские звезды, среди которых оказалась и Алла Пугачева. Своими впечатлениями от просмотра она поделилась на своей странице в Instagram.
«Браво, Андрей Кончаловский! Браво, Маэстро! Фильм «ГРЕХ» не отпускает меня, заставляя размышлять о драме Художника, о тягостном и все равно радостном познании истины и Бога. Спасибо», — написала на своей официальной странице в социальной сети Instagram певица.

Примечателен тот факт, что подписчики на страницу звезды тему новинки отечественного кинематографа не поддержали. Зато самой Алле Борисовне традиционно досталось комплиментов и слов восхищения сполна.

«Женщина Шедевр! Алла Борисовна вы Гений! Не устану об этом писать Никогда! Спасибо вселенной за то, что живу в одно время с вами!» — написала одна из фанаток.

Напомним, недавно Примадонна повторила свой громкий юбилейный концерт в Минске. Пресса следила за певицей с московского вокзала, да и в столице неотступно следовала за артисткой. Шоу прошло, конечно, на «ура», ведь здесь Алла Пугачева не выступала уже много лет. Домой певица увезла три мешка отборного картофеля, который подарил звезде президент страны Александр Лукашенко.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиАндрей Кончаловскийновый фильмрежиссер
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Не отпускает»: Пугачева восхитилась новым фильмом Кончаловского
Интересно?
Поделись с друзьями: