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Пугачева привезла из Минска три мешка отборного картофеля

Щедрый подарок для Примадонны сделал президент страны Александр Лукашенко.

Пугачева привезла из Минска три мешка отборного картофеля
Пугачева приехала из Белоруссии с подарками/http://globallookpress.com/

Певица Алла Пугачева привезла из Минска, где у нее 2 ноября состоялся концерт, три мешка отборного картофеля. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. На перроне вокзала в Москве Примадонну отечественной эстрады традиционно облепили журналисты. Всем хотелось узнать, как звезда съездила в Минск с гастролями. «Я везу с собой картошку, сало мне подарили, конфеты и орден», — сказала звезда.

Алла Пугачева. Фото
Пугачева вернулась из Минска с подарками/http://globallookpress.com/

Оказалось, что всего певице презентовали три мешка отборного картофеля. Причем президент Белоруссии Александр Лукашенко дарит такие подарки только избранным. В их число попала и Алла Пугачева. Удивительного в этом в общем-то нет. Он просто обожает ее творчество.

Журналисты стали спрашивать, что Пугачева купила в Белоруссии в подарок детям и мужу, телеведущему Максиму Галкину. «Да когда мне там было подарки покупать?» — в сердцах бросила Примадонна, намекая, что родные остались без презентов.

Как сказала звезда, отдыхать и восстанавливаться она будет на природе. При этом в Белоруссию она обязательно поедет еще раз, когда станет тепло. Видимо, следующим летом. «Они удивительные, светлые, доброжелательные люди. Удивительная нация. Я в папу, видимо», — сказала Алла Пугачёва о белорусах.

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Тэги:

Александр ЛукашенкоАлла ПугачеваБелоруссияМинскПрограмма "Ты не поверишь!"
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Пугачева привезла из Минска три мешка отборного картофеля
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