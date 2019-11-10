Пугачева привезла из Минска три мешка отборного картофеля

Певица Алла Пугачева привезла из Минска, где у нее 2 ноября состоялся концерт, три мешка отборного картофеля. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. На перроне вокзала в Москве Примадонну отечественной эстрады традиционно облепили журналисты. Всем хотелось узнать, как звезда съездила в Минск с гастролями. «Я везу с собой картошку, сало мне подарили, конфеты и орден», — сказала звезда.

Оказалось, что всего певице презентовали три мешка отборного картофеля. Причем президент Белоруссии Александр Лукашенко дарит такие подарки только избранным. В их число попала и Алла Пугачева. Удивительного в этом в общем-то нет. Он просто обожает ее творчество.

Журналисты стали спрашивать, что Пугачева купила в Белоруссии в подарок детям и мужу, телеведущему Максиму Галкину. «Да когда мне там было подарки покупать?» — в сердцах бросила Примадонна, намекая, что родные остались без презентов.

Как сказала звезда, отдыхать и восстанавливаться она будет на природе. При этом в Белоруссию она обязательно поедет еще раз, когда станет тепло. Видимо, следующим летом. «Они удивительные, светлые, доброжелательные люди. Удивительная нация. Я в папу, видимо», — сказала Алла Пугачёва о белорусах.