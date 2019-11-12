Историк Олег Соколов в прошлом стравливал реконструкторов и ОМОН

Убивший свою студентку и сожительницу питерский преподаватель Олег Соколов и до нынешних трагических событий был фигурой довольно известной. Как известно, он являлся поклонником Наполеона и французской армии и участвовал во многих исторических реконструкциях.

Уже со времен этих восстановленных сражений о нем ходила слава, как о человеке, не всегда контролирующем свое поведение. На Facebook один из московских реконструкторов, Всеволод Радченко, вспомнил один из безумных поступков Соколова, который произошел на Бородинской баталии в сентябре 2007 года.

Мужчина вспоминает, что в тот раз военно-историческое движение, которым руководил Соколов, было отстранено от официальной организации фестиваля. Сам же доцент из организатора превратился в обычного участника. Вдобавок в тот год на роль «командующего» французскими войсками пригласили американского актёра Марка Шнайдера, а ведь Соколов всегда оставлял эту роль себе.

Началось с того, что эпатажный преподаватель сорвал официальную церемонию открытия фестиваля. Он выступил с зажигательной пафосной речью, обличающей руководство музея, отстранившего его от руководства.

«Речь была настолько незапланированной и подрывной, что в какой-то момент группа омоновцев, находившаяся рядом с трибунами, судя по всему, получила приказ удалить смутьяна, — вспоминает Радченко. — Сир (Соколов. — Прим. авт.), увидев выдвижение ОМОНа, призвал верные ему «войска» сплотиться вокруг его фигуры: «Они хотят закрыть нам рот при помощи ОМОНа. Легион Вислы, ко мне!» И Соколова обступили украинские реконструкторы. Эскалация конфликта нарастала, и вряд ли кто-то понимал, во что это всё может вылиться и чем закончится».

К счастью, до силового конфликта не дошло, но вполне могло, отмечает реконструктор. «Замес» произошел уже перед самым началом Бородинского сражения. Соколов со своими верными солдатами подъехал на конях к клубу, в котором был Радченко, и потребовал, чтобы с их «офицера» были сорваны погоны. Ранее клуб назначил себе командира без согласования с Соколовым, оспорив его суверенитет, что страшно разозлило преподавателя.

Сир требовал, чтобы «виновного» схватили, но реконструкторы стояли и не понимали: им что, придется драться по-настоящему?

«Верные Олегу Валерьевичу части не могли ни проигнорировать своего генерала, ни выполнить его приказ. Но тут в дело вступили гусары питерского «9-го гусарского». Два кавалериста въехали в наш строй, кони, задирая копыта, вставали на свечу, Сир кричал: «Дави их!» Я нехотя направил свой штык в лошадиную грудь. Соседний конь встал на дыбы и сбросил седака. В этот момент из-за деревьев прибежали омоновцы, и упавший с коня де Брак начал драться с крутившими его бойцами ОМОН. Схватка быстро закончилась. Кавалеристов повязали и увели. Верные войска отступили от «взбунтовавшегося» подразделения. Через несколько минут как ни в чём не бывало началось сражение», — рассказывает Радченко.

По его словам, после этого происшествия авторитет Соколова в рядах реконструкторов сильно пошатнулся. Несколько лет он не появлялся на Бородино, только в 2012 году его пустили обратно.

Автор поста предположил, что, надевая генеральскую шляпу, Олег Валерьевич забывал где игра, а где жизнь. Он становился одержим своим образом, гораздо более наглым и жестоким, нежели в своей повседневной жизни.