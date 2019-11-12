В пять тысяч оценили в правительстве борьбу за ребенка между матерью и отцом

Родитель, отказавшийся выполнять предписание суда в вопросе передачи ребенка, будет наказываться строже. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил штрафовать нарушителя, а в случае злостного неповиновения – привлекать человека к аресту.

В документе сообщается, что неповиновение обойдется матери или отцу в 5 тысяч рублей. Расплатиться из личных средств придется в случае, если обязанный передавать родитель будет препятствовать общению несовершеннолетнего с родственниками, скрывать его местонахождение от второго родителя, а также откажется отдавать ребенка тому родителю, которому суд предписал его воспитывать.

Арест до 5 суток будет грозить в том случае, если нарушителя штрафовали неоднократно, отмечают «Известия». На согласование изменения поступят 12 ноября, однако, точная дата утверждения или отклонения пока не озвучивается.