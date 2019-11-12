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Алексей Панин привязал плачущую дочь к батарее, чтоб научить чистоте

Мужчина считает, что подобные методы приучат девочку к чистоте.

Алексей Панин привязал плачущую дочь к батарее, чтоб научить чистоте
Алексей Панин и его дочь Анна. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

Актер Алексей Панин продолжает приковывать к себе внимание общественности, вот только делать это мужчина предпочитает исключительно с ноткой негатива. На этот раз от его креатива пострадал самый родной для него человек — его дочь. Актер снял на видео момент воспитания подрастающего поколения и если раньше детей ставили в угол или на горох, то сейчас Панин придумал настоящую пытку — он приковал дочь к батарее.

Актер водит рыдающую 12-летнюю девочку по квартире, с криком указывает ей на беспорядок и игнорирует слезы ребенка, а после привязывает дочь ремнем к батарее, оставляя небольшую надежду на спасение, когда придет бабушка.

Стоит отметить, что выпутаться из передряги девочка смогла бы без труда, нельзя сказать, что актер сильно постарался привязывая дочь. Некоторые считают, что весь видеоролик постановочный и лишь показывает хорошую актерскую игру как дочки, так и отца, ведь камеру держал кто-то третий, однако оператор не спешил помогать девочке в слезах.

Портал Teleprogramma.pro связался с актером и получил комментарий по скандальному видеоролику:

«Мне нечего вам ответить, нечего комментировать. Я теряюсь, потому что если я буду серьезно что-то объяснять, я буду чувствовать себя идиотом, я не знаю, что сказать. Мне, как взрослому человеку, смешно разговаривать на эту тему. Пожалуйста, не мучайте меня».

Напомним, актер вместе с дочкой уже записывал провокационные ролики. В конце июля 2019 года актер снял на видео, как его 11-летняя дочь курит. Хотя комментаторы подставили под сомнение искренность дымящей девочки, которая даже сигарету держала, похоже, впервые, но Алексей Панин не стал подтверждать или опровергать опасения своих читателей.

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Тэги:

Алексей Паниндомашнее насилиенаручники
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Алексей Панин привязал плачущую дочь к батарее, чтоб научить чистоте
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