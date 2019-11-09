Лечебное голодание: 57-летняя Андреева раскрыла секрет стройной фигуры

Екатерина Андреева давно поражает всех своим моложавым видом. Она уже много лет является ведущей программы «Время». Почти каждый день зрители следят за ней с экранов телевизоров. Примечательно, что женщина выглядит практически также, как в молодости. На ее лице нет ни единой морщинки, а фигура по-прежнему стройная и подтянутая. Но как оказалось, даже известной телеведущей приходится прибегать к радикальным мерам ради похудения.

больше по теме Екатерина Андреева поделилась фото из бассейна с видом на горы Фотографии ведущей из Швейцарии привели подписчиков в восторг.

Так на днях Андреева рассказала поклонникам, что приехала в одну из питерских детокс-клиник. Она рискнула попробовать лечебное голодание, которое стало так популярно среди звезд. Ранее Анна Седокова, Олег Газманов, Юлия Высоцкая и другие артисты испробовали этот метод на себе. Стоит отметить, что некоторое время назад телеведущая была фанаткой интервального голодания 16/8, поэтому опыт в жизни почти без еды у нее есть. Но теперь она голодает под присмотром врачей.

Надо добавить, что 57-летняя Екатерина уверенно идет к цели, хоть ее дневной рацион и очень жесткий. Накануне она показала, чем питается. За день она съела амарантовый кисель с вишней, пшено с черной смородиной и крем-суп из шпината. «Жить можно!» — констатировала в «Сторис» звезда эфира. Андреева показала так называемый «набор от обморока», в который входят ягоды, орехи и сухофрукты. По ее мнению, это самое аппетитное блюдо, но его можно есть лишь в крайнем случае.

Добавим, что если человек никогда не голодал, то ему следует последовать примеру телеведущей и начать делать это под присмотром специалистов. Стоит сразу учесть, что это удовольствие не из дешевых. Так в клинике X-Clinic, которую выбрала Андреева, семидневная программа направленная на очистку организма стоит 385 тысяч рублей. За эту цену пациент получает не только особое питание, но и комплексную диагностику, консультацию с врачем и лечебную детоксикацию.