«По несколько ночей не спала»: выпавшая с 9 этажа москвичка страдала от послеродовой депрессии

Женщина очень переживала за здоровье своих детей.

Самой правдоподобной версией жуткого происшествия в Москве 11 ноября, когда мать выпала с 9 этажа вместе со своими детьми, стала послеродовая депрессия погибшей.

Родственники 36-летней погибшей москвички рассказали, что сразу после рождения первого ребенка у нее начались проблемы. Женщина даже ходила к психологу за помощью.

«Она была очень активная, перевозбуждённая ещё после первых родов, — цитирует «МК» свекровь погибшей. — Это выражалось в том, что она не могла собраться, бралась порой за ненужные ей по хозяйству дела, например, перебирала кухонную утварь, по несколько ночей не спала, постоянно писала стихи и могла выйти на прогулку поздней ночью».

Были мысли даже положить женщину в психо-неврологический диспансер, но общими усилиями семье удалось справиться с расстройствами матери. До вторых родов, после которых она стала еще тревожнее.

Женщина кляла себя за задержку в развитии старшего ребенка и чрезмерно беспокоилась за состояние здоровья новорожденной доченьки. Даже в роковой день она вызвала детям скорую, но приехавшим на место педиатрам никто уже не открыл.

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Напомним, утром 11 ноября в Москве на улице Чичерина из окна жилого дома выпала 9-месячная девочка, а следом за ней — ее трехлетний брат и мать. Мальчик выжил, а двое других скончались на мечте происшествия.