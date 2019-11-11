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Москвич рассказал, как на него с 9 этажа падали дети

Один из малышей несчастной матери едва не убил прохожего.

Москвич рассказал, как на него с 9 этажа падали дети
Фото: КП/Фролов Михаил

Случайный прохожий едва не пал жертвой чужой трагедии. Москвич рассказал, как на него с высоты девятого этажа упали дети на улице Чичерина. Ранним утром местный житель по обыкновению шел на работу. Горожанин успел лишь поднять голову и увидел, как практически на него летит маленький ребенок. Вслед за ним, прямо на глазах шокированного мужчины, примерно в том же месте приземлилась женщина. Самый первый малыш на тот момент уже лежал рядом с домом.

«Я шел со стороны трассы, получается, за домом, и увидел на земле под домом маленького ребенка.  Потом передо мной упал ребенок побольше. Я поднял голову и увидел, как из окна упала женщина», — передает слова очевидца «МК».

Сейчас за состоянием единственного выжившего ребенка борются врачи. К моменту, когда медики подоспели на место трагедии, малыш не только был жив, но и мог шевелить ногами.

Также стало известно, что семья погибшей Людмилы считалась благополучной. Женщина была замужем. Сейчас правоохранители пытаются попасть внутрь квартиры — дверь предстоит взломать.

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Москвич рассказал, как на него с 9 этажа падали дети
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