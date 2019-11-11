Психиатр-криминалист Михаил Виноградов: «Историку Соколову термин «состояние аффекта» абсолютно не подходит»

Эксперт-криминалист Михаил Виноградов заявил, что адвокату обвиняемого в убийстве аспирантки преподавателя Олега Соловьева не удастся скостить подзащитному срок. Причина в том, что о лекторе нельзя сказать, что он находился в состоянии аффекта.

В эфире радио «Комсомольская правда» Виноградов пояснил – состояние Соколова не подпадает под описание смягчающего фактора.

«Этот термин сюда абсолютно не подходит. Нужно более тщательно разбираться. Человек, совершивший действие в состоянии аффекта, не ведет себя как убийца. Он может сесть на землю, закрыть лицо руками и больше ни на что не реагировать. К полиции сдаваться они также не побегут, ведь они выплеснули все силы в одном действии. К Соколову «состояние аффекта» абсолютно не применим. Полную оценку его действиям я давать не буду, но уверен – во всем случившемся разберется Следственный комитет», — высказался специалист.

Напомним, ранее стало известно, что адвокаты петербургского преподавателя намерены выбить ему меньший срок, чем на данный момент предполагает статья. Апеллировать они будут к правонарушению в состоянии аффекта.