Порешившего студентку историка СПбГУ хотят «отмазать»

Адвокаты обвиняемого в убийстве 24-летней студентки лектора СПбГУ хотят скостить мужчине срок. В представляющей интересы Соколова адвокатской коллегии рассказали журналистам, что будут всерьез работать над иной версией произошедшего. Адвокаты заявили, что намерены максимально подробно воссоздать портрет убитой аспирантки, чтобы доказать – девушка изводила Соколова нескончаемой ревностью. Мужчина же, на момент совершения преступления, находился в состоянии аффекта.

«Фонтанка» отмечает, что, если адвокатам удастся доказать совершение расправы в невменяемом состоянии, Соколов может отделаться лишением свободы всего на три года. Подчеркивается также, что сторона защиты не будет настаивать на принудительном лечении и признании невменяемости, ведь в таком случае пострадают и студенты историка – данные им знания поставят под сомнения, а дипломы могут аннулировать.