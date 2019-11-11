НОВОСТИ

Порешившего студентку историка СПбГУ хотят «отмазать»

Адвокаты Олега Соколова намерены выставить погибшую девушку как патологическую ревнивицу.

Порешившего студентку историка СПбГУ хотят «отмазать»
Адвокат. Фото: КП/Фролов Михаил

Адвокаты обвиняемого в убийстве 24-летней студентки лектора СПбГУ хотят скостить мужчине срок. В представляющей интересы Соколова адвокатской коллегии рассказали журналистам, что будут всерьез работать над иной версией произошедшего. Адвокаты заявили, что намерены максимально подробно воссоздать портрет убитой аспирантки, чтобы доказать – девушка изводила Соколова нескончаемой ревностью. Мужчина же, на момент совершения преступления, находился в состоянии аффекта.

«Фонтанка» отмечает, что, если адвокатам удастся доказать совершение расправы в невменяемом состоянии, Соколов может отделаться лишением свободы всего на три года. Подчеркивается также, что сторона защиты не будет настаивать на принудительном лечении и признании невменяемости, ведь в таком случае пострадают и студенты историка – данные им знания поставят под сомнения, а дипломы могут аннулировать.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

историкновости googleпреподавательСанкт-ПетербургСПБГУстуденткаубийство
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Порешившего студентку историка СПбГУ хотят «отмазать»
Интересно?
Поделись с друзьями: