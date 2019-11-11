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Мария Шукшина женила сына Макара Касаткина на косметологе

Молодой человек взял в жены Илону Александрову и сыграл тайную свадьбу.

Мария Шукшина женила сына Макара Касаткина на косметологе
Мария Шукшина женила сына/http://globallookpress.com/

Актриса Мария Шукшина женила своего сына Макара Касаткина. Избранницей молодого человека стала москвичка Илона Александрова, которая трудится косметологом. Молодые люди расписались в Таганском ЗАГСе столицы. Каких-то пышных торжеств по случаю свадьбы молодожены устраивать не стали. На празднике присутствовали только самые близкие люди. В том числе и знаменитая актриса.

Как сказали друзья пары, свадьба прошла достаточно быстро. Молодожены получили подарки, весело отметили торжество. После этого все гости разъехались по домам.

Добавим, что 21-летний Макар Касаткин представил матери свою возлюбленную еще год назад. Как отмечают друзья пары, Марии Шукшиной девушка очень понравилась. Она закрыла глаза на темное прошлое своего избранника, который не раз попадал в сводки светских хроник.

Напомним, что бывшая девушка молодого человека Фрейя Зильбер полтора года назад родила ему сына Марка. При этом Макар Касаткин не признавал ребенка. Он просто перестал выходить на связь с матерью своего ребенка. В итоге Зильбер решила искать правды на ток-шоу. Она рассказывала о неподобающем поведении Макара Касаткина. Был проведен ДНК-тест, который дал ответы на все вопросы. Ребенок действительно Касаткина. Позже и звездная бабушка признала родство с малышом, сообщает «СтарХит».

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Илона АлександроваМакар КасаткинМария ШукшинаФрейя Зильбер
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Мария Шукшина женила сына Макара Касаткина на косметологе
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