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Камердинер возмутила публикацией «постельного» фото королевы в своей книге

Анжела Келли вызвала недовольство слуг во дворце из-за ее книги «Изнанка».

Камердинер возмутила публикацией «постельного» фото королевы в своей книге
Слуги раскритиковали экс-камердинера из-за "постельного" фото Елизаветы II. Фото: Global Look Press

Бывшая камердинер королевы вызвала возмущение среди слуг Ее Величества, обнародовав в своей книге «Изнанка» фото монархини, где она читает в кровати.

По мнению придворных, Анжела Келли перешла границу приличий, опубликовав «постельное» фото.

«Книга Анжелы Келли вызвала настоящую бурю во дворце», — заявил источник.

Большинство слуг королевы, включая тех, кто занимает высокие должности, получают сравнительно небольшую зарплату и от них ожидают, что все королевские секреты они унесут с собой в могилу.

«Теперь Анжела нарушила все эти традиции, чтобы набить карманы», — пояснил инсайдер.

Фото, где королева лежит в постели и читает было перепечатано одним из британских изданий. Источник рассказал, что спор идет о том, знала ли Елизавета II, что этот снимок будет включен в книгу.

Сама Келли утверждает, что королева был полностью осведомлена обо всем, перед тем как рукопись ушла в печать и ее ничто не удивит.

Однако, как отмечает инсайдер, многие сторонники традиций сочтут такой снимок неподобающим, пишет Express.

Ранее сообщалось, что в книге о королевском гардеробе Келли раскрыла, что королева отказалась от покупки вещей из натурального меха.

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Тэги:

Анджела КеллиБританская королевская семьяЕлизавета IIпостельное фотопостельный снимок
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Камердинер возмутила публикацией «постельного» фото королевы в своей книге
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