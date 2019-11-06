Елизавета II нарушит королевские традиции ради спасения природы

Гардероб Елизаветы составлен в соответствии королевским протоколом. Для каждого мероприятия у ее величества существует отдельный комплект. Однако похоже, что на 94 году жизни главе монархии придется основательно пересмотреть свои привычки.

Стало известно, что Елизавета II собирается навсегда отказаться от ношения меха. Раньше в холодную погоду для посещения публичных мероприятий королева надевала меховую шляпу или накидку. Кроме того, у нее есть несколько пальто, отороченных мехом.

Близкая помощница королевы Анджела Келли, слова которой приводит Express, рассказала, что монархиня закупит несколько комплектов теплой одежды с искуственным мехом высокого качества.

Благотворительная организация Human Human Society International (HSI) приветствовала этот шаг.

«Мы очень рады, что Ее Величество официально решила обходиться без меха. Решение королевы в точности отражает астроения британской публики, подавляющее большинство которой ненавидит мех, полученный жестокими методами и не желает иметь с ним ничего общего», — заявила исполнительный директор HSI Клэр Басс.