«Символ эпохи»: Путин и многие звезды поздравили Пахмутову с 90-летием

Александра Пахмутова с детства занималась музыкой. Теперь песенное наследие композитора занимает особое место в культуре СССР и России. Ее произведения исполняли многие отечественные артисты. Также более полувека она живет в брака с поэтом-песенником Николаем Добронравовым. 9 ноября Александре Николаевне исполнилось 90 лет. С юбилеем ее поздравили первые лица нашей страны, включая президента Владимира Путина.

Глава страны в телеграмме не только поздравил именинницу, но и отметил ее вклад в развитие традиций отечественной культуры и народное признание.

«Яркий, талантливый, увлечённый человек, своим творчеством, всей своей жизнью вы подаёте достойный пример глубокой, созидательной любви к избранному делу, к людям, к Родине», — написано в сообщении на сайте Кремля.

Не остался в стороне и премьер-министр Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что песни Пахмутовой имеют особое звучание. По словам политического деятеля, теперь отечественную музыку уже никто не может представить без ее творчества.«И сколько бы времени ни прошло, они всегда „остаются в полете“, сохраняя свежесть и неувядаемую красоту», — также добавил Дмитрий Анатольевич.

А портал Teleprogramma.pro собрал рассказы звезд об имениннице.

«Я не представляю нашу жизнь без ее музыки. Какое счастье, что Александра Николаевна ещё с нами. Её музыка помогала людям многих поколений завоевывать олимпийские медали, строить, жить и побеждать. Александра Николаевна — символ эпохи», — отметил в соцсети Иосиф Пригожин.

Ранее продюсер отмечал, что работы Пахмутовой помогают людям жить. По словам Пригожина, песни этого композитора одни слушали, когда шли на работу, а другие, когда женились. Он назвал Александру Николаевну величайшей женщиной и пожелал ей крепкого здоровья. Супруга продюсера Валерия добавила, что не раз исполняла песни Пахмутовой. Почти весь ее детский репертуар состоял из творений этого композитора.

«Она появляется — и вместе с ней приходит солнце. Она такая — со своей лучезарной улыбкой, со своей энергией… Она не просто добрый человек — она несет в себе какой-то необыкновенный заряд жизнелюбия», — говорила певица.

А известный артист Юлиан не скрывает, что знает творчество Пахмутовой с детства, а лично они познакомились в 90-х. «Николай Николаевич Добронравов забыл зонтик в студии и вернулся, а Александра Николаевна ждала его у входа. Если бы не это — мы бы, может, и не пересеклись…», — вспоминал певец. По словам мужчины, он покорил знаменитость знанием ее песен. В итоге они обменялись телефонами и начали совместную работу. Сегодня, 9 ноября, Юлиан и другие артисты поздравляют Пахмутову со знаменательной датой.