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Букингемский дворец заполонили мыши и крысы

Королевские слуги борются с нашествием грызунов.

Букингемский дворец заполонили мыши и крысы
В Букингемском дворце случилось нашествие грызунов. Фото: Global Look Press

В Букингемском дворце случилось очередное нашествие крыс и мышей. Помет от грызунов был замечен в садовом кафе Garden Cafe, где посетители пьют чай на лужайке перед резиденцией королевы.

По сообщениям британских СМИ, во дворец были вызваны работники по борьбе с вредителями.

Следы от крыс и мышей были обнаружены около посудомоечной машины и раковины. Персоналу на кухне кафе были даны указания, как отвадить оттуда грызунов и какие меры необходимо принять, чтобы не привлекать их.

Когда Букингемский дворец открыт, посетители за 49 фунтов стерлингов могут осмотреть часть здания. Во время экскурсии они могут отведать чай со сливками и вареньем за дополнительные 7 фунтов стерлингов.

Кроме этого в кафе можно купить булочки, чизкейки и пирожные. Кофе подают в чашках с изображением королевского логотипа.

В июне сообщалось, что королева была «в ужасе» узнав, что на кухнях Букингемского дворца царят мыши и крысы, напоминает Express.

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Тэги:

Британская королевская семьяБукингемский дворецгрызуныЕлизавета IIкрысы
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Букингемский дворец заполонили мыши и крысы
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