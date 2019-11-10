Букингемский дворец заполонили мыши и крысы

В Букингемском дворце случилось очередное нашествие крыс и мышей. Помет от грызунов был замечен в садовом кафе Garden Cafe, где посетители пьют чай на лужайке перед резиденцией королевы.

По сообщениям британских СМИ, во дворец были вызваны работники по борьбе с вредителями.

Следы от крыс и мышей были обнаружены около посудомоечной машины и раковины. Персоналу на кухне кафе были даны указания, как отвадить оттуда грызунов и какие меры необходимо принять, чтобы не привлекать их.

Когда Букингемский дворец открыт, посетители за 49 фунтов стерлингов могут осмотреть часть здания. Во время экскурсии они могут отведать чай со сливками и вареньем за дополнительные 7 фунтов стерлингов.

Кроме этого в кафе можно купить булочки, чизкейки и пирожные. Кофе подают в чашках с изображением королевского логотипа.

В июне сообщалось, что королева была «в ужасе» узнав, что на кухнях Букингемского дворца царят мыши и крысы, напоминает Express.