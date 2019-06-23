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Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс

Одного из грызунов недавно заметили на кухне. После этого решили вызвать специализированную службу, которая должна решить проблему.

Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
Елизавета II Фото: globallookpress.com

Лондон уже не первый год страдает из-за большого количества грызунов. Особенно много крыс и мышей в старых зданиях. К таковым относится и известный Букингемский дворец. Его возвели в Лондоне еще в 1703 году, и грызуны там часто хозяйничают.

Накануне британский таблоид The Sun сообщил, что королеве Великобритании Елизавете II пришлось покинуть свою резиденцию. Издание уточняет, что она была «в ужасе» от нашествия крыс. Для борьбы с грызунами во дворец вызвали специализированные службы. Судебные чиновники решили обратиться к ним, когда неприятного «жильца» заметили на кухне.

Добавим, весь персонал, который работает в королевской резиденции, ранее прошел первоначальную подготовку по предотвращению распространения мышей и крыс. Особенно это касается тех, кто трудится на кухне. Им нужно тщательно следить за чистотой – никаких крошек на столах после приготовлениях блюд оставаться не должно.

Елизавета II. Фото
Елизавета II покинула Букингемский дворец Фото: globallookpress.com

Напомним, в минувшем году британские СМИ выдавали тревожные сообщения. Говорилось, что стране угрожает опасность в виде распространении крыс, которые не боятся яда. За многие годы они научились ему противостоять. Более того, в СМИ отмечали, что новые особи намного крупнее – размером с кошку.

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Британская королевская семьягрызуныЕлизавета IIМеган МарклПринц Уильям

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Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс
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