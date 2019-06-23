Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс

Одного из грызунов недавно заметили на кухне. После этого решили вызвать специализированную службу, которая должна решить проблему.

Лондон уже не первый год страдает из-за большого количества грызунов. Особенно много крыс и мышей в старых зданиях. К таковым относится и известный Букингемский дворец. Его возвели в Лондоне еще в 1703 году, и грызуны там часто хозяйничают.

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Накануне британский таблоид The Sun сообщил, что королеве Великобритании Елизавете II пришлось покинуть свою резиденцию. Издание уточняет, что она была «в ужасе» от нашествия крыс. Для борьбы с грызунами во дворец вызвали специализированные службы. Судебные чиновники решили обратиться к ним, когда неприятного «жильца» заметили на кухне.

Добавим, весь персонал, который работает в королевской резиденции, ранее прошел первоначальную подготовку по предотвращению распространения мышей и крыс. Особенно это касается тех, кто трудится на кухне. Им нужно тщательно следить за чистотой – никаких крошек на столах после приготовлениях блюд оставаться не должно.

Напомним, в минувшем году британские СМИ выдавали тревожные сообщения. Говорилось, что стране угрожает опасность в виде распространении крыс, которые не боятся яда. За многие годы они научились ему противостоять. Более того, в СМИ отмечали, что новые особи намного крупнее – размером с кошку.