Убитая преподавателем аспирантка боялась смерти

Убитая преподавателем истории 24-летняя аспирантка СПбГУ боялась смерти. Об этом подозреваемый лектор Олег Соколов рассказал следственным органам во время допроса. Находящийся на больничной койке Соколов отметил, что решился на такой шаг, находясь в состоянии аффекта, – до белого каления его довела ссора.

Telegram-канал «НеДума» также приводит слова Соколова. Подозреваемый признался силовикам – его возлюбленная неоднократно открывалась ему, что очень боится смерти. Когда же лектор узнал, что его вторая половинка может общаться еще с кем-то, он ее «казнил».

В скором времени Олегу Соколову предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Если мужчину признают вменяемым, ему предстоит длительное заключение. Если же отклонения подтвердятся, преподавателя отправят на принудительное лечение.