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Убитая преподавателем аспирантка боялась смерти

Обвиняемый в смерти студентки историк Олег Соколов считает, что девушка заслуживала казни.

Убитая преподавателем аспирантка боялась смерти
Убитая Соколовым студентка/Фото: Facebook погибшей

Убитая преподавателем истории 24-летняя аспирантка СПбГУ боялась смерти. Об этом подозреваемый лектор Олег Соколов рассказал следственным органам во время допроса. Находящийся на больничной койке Соколов отметил, что решился на такой шаг, находясь в состоянии аффекта, – до белого каления его довела ссора.

Telegram-канал «НеДума» также приводит слова Соколова. Подозреваемый признался силовикам – его возлюбленная неоднократно открывалась ему, что очень боится смерти. Когда же лектор узнал, что его вторая половинка может общаться еще с кем-то, он ее «казнил».

В скором времени Олегу Соколову предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Если мужчину признают вменяемым, ему предстоит длительное заключение. Если же отклонения подтвердятся, преподавателя отправят на принудительное лечение.

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Убитая преподавателем аспирантка боялась смерти
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