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Бочкарева рассказала, чем живет после скандала

Актриса призналась, что активно работает и поет в душе.

Бочкарева рассказала, чем живет после скандала
Наталья Бочкарева. Фото КП / Борис Кудрявов

Пока вся страна с нетерпением ждет, чем же закончится наркотическая история Натальи Бочкаревой, актриса дает беззаботные интервью и признается, что поет в душе. А может это попытка сделать вид, что все в порядке?

«Когда дома никого нет, я… пою в душе. Соседи, простите! Хотя, если серьезно, считаю, у меня не такой уж плохой голос, да и не ору во всю глотку. Люблю классику — The Beatles, Фрэнка Синатру…», — сообщила звезда сериала «Счастливы вместе» изданию «СтарХит».

Актриса также призналась, что плохо себя чувствует, когда голодна. А еще, что очень любопытна. И, если бы она увидела под дверями пакет, то непременно заглянула бы туда.

Кроме того, Бочкарева в восторге от собственных глаз. Хотя она в принципе считает себя очень красивой женщиной. Что касается работы, то она бьет ключом. Особенно ей нравится играть роль свахи в спектакле «Ханума» (театр «Миллениум»).

Напомним, недавно актриса не явилась ни на один суд по своей скандальной истории с наркотиками. В связи с чем ее лишили водительских прав. В своем блоге она написала, что молчит о проблеме «не просто так», Бочкарева заявила, что на нее оказывают некое давление.

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Бочкарева рассказала, чем живет после скандала
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