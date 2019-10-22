«Молчу не просто так»: Бочкарева объяснила свое поведение

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева этой осенью была задержана сотрудники ГИБДД с пакетиком запрещенных веществ. Видео с задержанием попало в Сеть, но позже актриса заверила, что оно было смонтировано. На женщину было заведено административное дело. В суд она несколько раз не явилась. В итоге ее лишили водительских прав на год и восемь месяцев за нахождение за рулем в алкогольном опьянении.

Однако вскоре также должно состояться заседание суда касательно запрещенных веществ, которые были найдены у Бочкаревой. Пока актриса находится под подпиской о невыезде. После скандала она долгое время отключала комментарии в соцсетях, но недавно позволила людям выговориться. Артистка обнаружила, что многие негативно отзываются о ней. По словам женщины, она понимает, что все хотят узнать правду о том, что произошло и то, чем завершится ее история.

«Но поймите и меня правильно. Поверьте, я молчу не просто так. Вы же не знаете и не видите, что происходит по ту сторону экрана на самом деле», — отметила Наталья.

Она призналась, что специально держит дистанцию с журналистами, так как многие хотят пропиариться на ее истории. Актриса старается оградить от лишнего внимания и своих близких.

«У меня тоже есть семья, как и у всех вас, и я не хочу, чтобы журналисты вмешивались туда, куда им не нужно, портили мне жизнь в поисках искромётных заголовков, донимали моих детей, друзей и родственников, дежурили под моим домом, выключали свет, выкуривали дымом, чтобы я не могла сидеть в квартире, а некоторые, „особо активные“ персонажи, бегали по всем телешоу с целью опорочить, сделать себе и программам рейтинги», — рассказала Бочкарева.

Она обратилась к представителям СМИ и попросила оставить ее в покое. Актриса заверила, что не будет ничего комментировать до определенного времени. При этом она подчеркнула, что не позволит называть себя наркоманкой. Наталья поведала, что не пытается прятаться. Она также призналась, что на нее оказывается давление, поэтому у нее сильно скачет давление.