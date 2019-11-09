Любитель ломать ноги: Дима Билан получил новую травму

Во время выступления на шоу «Планета Билан» певец был буквально на грани. Обычный спуск на тросе в начале шоу превратился в опасное приключение с не очень приятным финалом — Дима Билан упал на декорации и получил травму. К счастью, артист избежал сильных повреждений и принял волевое решение продолжить шоу, ведь послушать композиции «ночного хулигана» собралось около 14 тысяч человек!

Как рассказал Билан, ему не впервой попадать в опасные ситуации, частенько он выполняет трюки без страховки, чтобы почувствовать прилив адреналина.

Певец также отметился в новом шоу «ЯнаСупер», во время которого Яна Рудковская и Дима Билан прогулялись по ночному Сочи в очень романтичной обстановке.