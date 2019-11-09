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Любитель ломать ноги: Дима Билан получил новую травму

По словам артиста, он частенько выполняет трюки без страховки.

Любитель ломать ноги: Дима Билан получил новую травму
Дима Билан на концерте в Самаре. Фото: Тимофеева Ксения/Архив "КП"

Во время выступления на шоу «Планета Билан» певец был буквально на грани. Обычный спуск на тросе в начале шоу превратился в опасное приключение с не очень приятным финалом — Дима Билан упал на декорации и получил травму. К счастью, артист избежал сильных повреждений и принял волевое решение продолжить шоу, ведь послушать композиции «ночного хулигана» собралось около 14 тысяч человек!

Как  рассказал Билан, ему не впервой попадать в опасные ситуации, частенько он выполняет трюки без страховки, чтобы почувствовать прилив адреналина.

Певец также отметился в новом шоу «ЯнаСупер», во время которого Яна Рудковская и Дима Билан прогулялись по ночному Сочи в очень романтичной обстановке.

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Любитель ломать ноги: Дима Билан получил новую травму
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