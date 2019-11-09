НОВОСТИ

«Богиня Волочкова!»: Джигурда на черном рысаке прискакал к танцовщице

Балерина опубликовала очередное забавное видео со своим давним другом.

«Богиня Волочкова!»: Джигурда на черном рысаке прискакал к танцовщице
Джигурда прискакал на коне к Волочковой/http://globallookpress.com/

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram опубликовала очередное забавное видео, в котором главным действующим лицом выступил ее друг актер Никита Джигурда. Как известно, две знаменитости живут недалеко друг от друга в частном коттеджном поселке в Новой Риге. Они часто приходят друг к другу в гости. Джигурда всегда встает на защиту балерины, когда на ту начинают оказывать давление хейтеры. А это, надо признать, происходит в последнее время с завидной регулярностью.

На кадрах видеозаписи можно увидеть, как вдали появляется всадник. При приближении становится понятно, что это не кто иной как Никита Джигурда. Как известно, актер прекрасно катается на лошадях, которых безумно любит.

«Богиня Волочкова! Я к тебе. «Крокус-сити» с небес. Привет передавая от творца и ангелов. Богиня! Настя! Я люблю тебя! И буду у тебя обязательно», — заявил сидя на черном жеребце Никита Джигурда.

Балерина со своей стороны не упустила возможности проанонсировать свой ближайший концерт, где она всех ждет. «Дорогие мои, на мою премьеру в Вегасе уже скачет на коне мой вселенский друг Никита Джигурда. На этом коне, только на белом, мы с ним и уедем! А вы придёте? Очень вас жду», — проанонсировала свое ближайшее выступление известная танцовщица.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиНикита Джигурда
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Богиня Волочкова!»: Джигурда на черном рысаке прискакал к танцовщице
Интересно?
Поделись с друзьями: