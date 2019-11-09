«Богиня Волочкова!»: Джигурда на черном рысаке прискакал к танцовщице

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram опубликовала очередное забавное видео, в котором главным действующим лицом выступил ее друг актер Никита Джигурда. Как известно, две знаменитости живут недалеко друг от друга в частном коттеджном поселке в Новой Риге. Они часто приходят друг к другу в гости. Джигурда всегда встает на защиту балерины, когда на ту начинают оказывать давление хейтеры. А это, надо признать, происходит в последнее время с завидной регулярностью.

На кадрах видеозаписи можно увидеть, как вдали появляется всадник. При приближении становится понятно, что это не кто иной как Никита Джигурда. Как известно, актер прекрасно катается на лошадях, которых безумно любит.

«Богиня Волочкова! Я к тебе. «Крокус-сити» с небес. Привет передавая от творца и ангелов. Богиня! Настя! Я люблю тебя! И буду у тебя обязательно», — заявил сидя на черном жеребце Никита Джигурда.

Балерина со своей стороны не упустила возможности проанонсировать свой ближайший концерт, где она всех ждет. «Дорогие мои, на мою премьеру в Вегасе уже скачет на коне мой вселенский друг Никита Джигурда. На этом коне, только на белом, мы с ним и уедем! А вы придёте? Очень вас жду», — проанонсировала свое ближайшее выступление известная танцовщица.