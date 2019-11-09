Канделаки прогулялась по Тбилиси с восемнадцатилетним красавцем-сыном

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в Instagram опубликовала кадр, на котором она запечатлена со своим восемнадцатилетним красавцем сыном Леонтием Кондрахиным. Вместе они приехали в столицу Грузии Тбилиси.

«Счастлива оказаться в Тбилиси, в кругу семьи и самых близких мне людей. Не была здесь целых три года и соскучилась до невозможности. За это время что-то в городе наверняка изменилось, так что советуйте: куда обязательно стоит сходить и что посмотреть?» — спросила Тина Канделаки своих подписчиков.

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Надо отметить, что сын Тины Канделаки за последнее время возмужал. Он стал настоящим красавчиком, что и отметили многие пользователи в комментариях. Подписчики сказали, что ребёнок — копия своего известного отец. На его фоне Тина Канделаки смотрится будто бы сестра.

Напомним, что Леонтий Кондрахин родился в апреле 2001 года от брака Канделаки с бизнесменом Андреем Кондрахиным. От этого союза, который, впрочем, не стал счастливым, также есть дочь Мелания. С 2014 года звезда замужем за директором по стратегическим коммуникациям «Ростеха» Василием Бровко. Он младше телеведущей на 12 лет. Надо сказать, что ни Бровко, ни Канделаки этот факт нисколько не смущает. Они счастливы в обществе друг друга.