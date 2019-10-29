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У вас бровь отклеилась: Канделаки вспомнила, как разоблачила Деда Мороза

По словам телеведущей, сказочный персонаж не смог вовремя приехать к ней на Новый Год.

У вас бровь отклеилась: Канделаки вспомнила, как разоблачила Деда Мороза
Тина Канделаки. Фото: Роман Игнатьев/КП

Несмотря на то, что до Нового года еще больше двух месяцев, Тина Канделаки решила уже сейчас поговорить об одном из самых любимых праздников россиян. В связи с этим она вспомнила историю, которая произошла с ней в детстве. 

Тина Канделаки
Тина Канделаки. Фото: Михаил Фролов/КП

Канделаки призналась, что, будучи маленькой девочкой, она очень хотела получить в подарок двух кукол в национальных латышских костюмах. Однако первого января Дед Мороз так и не добрался до дома Тины – подарок она не получила, несмотря на то, что она понимала, — родители приготовили сюрприз. Сказочный волшебник приехал только третьего числа. 

«Он спрашивал у детей, где живет Тина Канделаки, и они, восхищенные чудом, которое происходило у них на глазах, немедленно сдали мой адрес», — рассказала Тина. Когда девочка открыла дверь, она увидела черноглазого и румяного Деда Мороза, который сказал ей: «Веди меня к себе, Тиночка, и рассказывай, как ты тут живешь». 

Уже во время разговора Тина поняла, что откуда-то знает гостя. Ее подозрения увеличились, когда одна из седых бровей Мороза отклеилась. Когда девочка заметила этот момент, Дед объяснил это большим объемом работы. 

Так или иначе, по словам Канделаки, долгожданный подарок она все-таки получила. 

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Тэги:

Дед Мороздетство звездНовый годТина Канделаки
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У вас бровь отклеилась: Канделаки вспомнила, как разоблачила Деда Мороза
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