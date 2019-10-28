Звездные истории

«Гарик, ты рогоносец!»: Асмус обвиняют в измене мужу, а Харламов ее защищает

Постельная сцена в картине «Текст» оказалась настолько откровенной, что зрители заподозрили реальные чувства.

«Гарик, ты рогоносец!»: Асмус обвиняют в измене мужу, а Харламов ее защищает
Кристина Асмус снялась в откровенной сцене. Фото: @asmuskristina.

Фильм режиссера Клима Шипенко «Текст» вышел на экраны только в конце прошлой недели, а уже в начале этой юмористу Гарику Харламову пришлось оправдываться… за жену. Супруга шоумена, актриса Кристина Асмус сыграла в картине одну из главных ролей. Негодование и восторг зрителей вызвала постельная сцена с Иваном Янковским (сыном Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры Прим. ред.). За игру «на грани» Кристину обвинили в измене мужу, а Гарика назвали рогоносцем.

Портал Teleprogramma.pro просмотрел Instagram юмориста. Честно сказать, это напоминает новый сезон #гагачата (помните, как заморскую певицу атаковали российские пользователи из-за супермодели Ирины Шейк? А потом и сам Гарик призывал писать комментарии в аккаунте у Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварцнеггера — Прим. Ред.)

Гарик Харламов. Фото
Гарика Харламова называют рогоносцем. Фото: @garikkharlamov.

Куценко предложил Харламову еще более провокационную сцену

Гарик написал пост, в котором ответил на нападки хейтеров в адрес своей жены. Мол, она не изменяла, это искусство. Брэд Питт же не был против, когда Анджелина Джоли, будучи с ним в браке, снималась обнаженной. Харламова поддержали некоторые знаменитости.

Например, коллега по цеху Семен Слепаков оставил комментарий с «классами», виновница раздора призналась мужу в любви, но больше всех поразил актер Гоша Куценко. Он предложил Гарику еще более рисковый проект.

Чат Гарика Харламова. Фото
Чат Гарика Харламова. Фото: @garikkharlamov.
Чат Гарика Харламова. Фото
Чат Гарика Харламова. Фото: @garikkharlamov.
Чат Гарика Харламова. Фото
Чат Гарика Харламова. Фото: @garikkharlamov.

«Зачем такое искусство?»

Зрители, которые уже успели посмотреть «Текст», поверили игре Кристины Асмус. После просмотра картины у них сложилось впечатление, что во время постельной сцены актеры не играли, а действительно занимались сексом.

Пользователи Instagram доказывают Харламову, что «все было с пеной у рта» и порицают искусство, способное разрушить семью.

Чат Гарика Харламова. Фото
Чат Гарика Харламова. Фото: @garikkharlamov.
Чат Гарика Харламова. Фото
Чат Гарика Харламова. Фото: @garikkharlamov.
Чат Гарика Харламова. Фото
Чат Гарика Харламова. Фото: @garikkharlamov.
Чат Гарика Харламова. Фото
Чат Гарика Харламова. Фото: @garikkharlamov.
Чат Гарика Харламова. Фото
Чат Гарика Харламова. Фото: @garikkharlamov.
Чат Гарика Харламова. Фото
Чат Гарика Харламова. Фото: @garikkharlamov.
Чат Гарика Харламова. Фото
Чат Гарика Харламова. Фото: @garikkharlamov.

«Это же понарошку!»

Есть среди зрителей фильма «Текст» и те, кто поддерживают Гарика и Кристину. Они в меньшинстве и пытаются объяснить хейтерам, что киношный секс, любовь и смерть не имеют отношения к реальности. Но голос разума в считанные минуты разбивается о колкие слова осуждения.

Чат Гарика Харламова. Фото
Чат Гарика Харламова. Фото: @garikkharlamov.
Чат Гарика Харламова. Фото
Чат Гарика Харламова. Фото: @garikkharlamov.
Чат Гарика Харламова. Фото
Чат Гарика Харламова. Фото: @garikkharlamov.
Чат Гарика Харламова. Фото
Чат Гарика Харламова. Фото: @garikkharlamov.

А вы уже посмотрели фильм «Текст»? Если да, то поделитесь своим мнением в комментариях. Если нет, то собираетесь в кино? 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Текст"Александр ПетровГарик ХарламовГарик Харламов и Кристина АсмусИван ЯнковскийКлим ШипенкоКристина АсмусКристина Асмус последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Гарик, ты рогоносец!»: Асмус обвиняют в измене мужу, а Харламов ее защищает
Интересно?
Поделись с друзьями: