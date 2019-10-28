«Гарик, ты рогоносец!»: Асмус обвиняют в измене мужу, а Харламов ее защищает

Фильм режиссера Клима Шипенко «Текст» вышел на экраны только в конце прошлой недели, а уже в начале этой юмористу Гарику Харламову пришлось оправдываться… за жену. Супруга шоумена, актриса Кристина Асмус сыграла в картине одну из главных ролей. Негодование и восторг зрителей вызвала постельная сцена с Иваном Янковским (сыном Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры — Прим. ред.). За игру «на грани» Кристину обвинили в измене мужу, а Гарика назвали рогоносцем.

Портал Teleprogramma.pro просмотрел Instagram юмориста. Честно сказать, это напоминает новый сезон #гагачата (помните, как заморскую певицу атаковали российские пользователи из-за супермодели Ирины Шейк? А потом и сам Гарик призывал писать комментарии в аккаунте у Сильвестра Сталлоне и Арнольда Шварцнеггера — Прим. Ред.)

Куценко предложил Харламову еще более провокационную сцену

Гарик написал пост, в котором ответил на нападки хейтеров в адрес своей жены. Мол, она не изменяла, это искусство. Брэд Питт же не был против, когда Анджелина Джоли, будучи с ним в браке, снималась обнаженной. Харламова поддержали некоторые знаменитости.

Например, коллега по цеху Семен Слепаков оставил комментарий с «классами», виновница раздора призналась мужу в любви, но больше всех поразил актер Гоша Куценко. Он предложил Гарику еще более рисковый проект.

«Зачем такое искусство?»

Зрители, которые уже успели посмотреть «Текст», поверили игре Кристины Асмус. После просмотра картины у них сложилось впечатление, что во время постельной сцены актеры не играли, а действительно занимались сексом.

Пользователи Instagram доказывают Харламову, что «все было с пеной у рта» и порицают искусство, способное разрушить семью.

«Это же понарошку!»

Есть среди зрителей фильма «Текст» и те, кто поддерживают Гарика и Кристину. Они в меньшинстве и пытаются объяснить хейтерам, что киношный секс, любовь и смерть не имеют отношения к реальности. Но голос разума в считанные минуты разбивается о колкие слова осуждения.

А вы уже посмотрели фильм «Текст»? Если да, то поделитесь своим мнением в комментариях. Если нет, то собираетесь в кино?