Светлакова попросили не изображать Герцена после слов о «Прожекторперисхилтон»

Юмориста Сергея Светлакова попросили не изображать из себя Герцена после его слов, что в 2012 году программа «Прожекторперисхилтон» закрылась из-за цензуры.

«Это слишком известная история, чтобы спустя семь лет изобрести ее новую версию и, изображая Герцена, за этот счет продать билеты на концерт», — заявил собеседник и отметил, что тогда Светлаков заключил контракт с другим каналом, что и привело к закрытию нашумевшего проекта. Добавим, что в декабре пройдут концерты «Прожекторперисхилтон».

Ранее Светлаков сказал, что программе мешал формат. Он и его товарищи Александр Цекало, Гарик Мартиросян и Иван Ургант не захотели выглядеть идиотами. «Мы какие-то вещи не освещаем в стране, а говорим про то, что в Норильске суслик родил еще одного суслика. И про это шутим», — заявил Светлаков, слова которого приводит РБК.

Александр Герцен — известный российский публицист-революционер. Он крайне негативно относился к монархическому устройству России. Свергнуть царя он предлагал путем восстания.