НОВОСТИ

Светлакова попросили не изображать Герцена после слов о «Прожекторперисхилтон»

Руководители Первого канала отреагировали, что программа, как заявлял юморист, якобы закрылась из-за цензуры.

Светлакова попросили не изображать Герцена после слов о «Прожекторперисхилтон»
Первый канал ответил на критику Светлакова/http://globallookpress.com/

Юмориста Сергея Светлакова попросили не изображать из себя Герцена после его слов, что в 2012 году программа «Прожекторперисхилтон» закрылась из-за цензуры.

Сергей Светлаков. Фото
Первый канал ответил на критику Светлакова/http://globallookpress.com/

«Это слишком известная история, чтобы спустя семь лет изобрести ее новую версию и, изображая Герцена, за этот счет продать билеты на концерт», — заявил собеседник и отметил, что тогда Светлаков заключил контракт с другим каналом, что и привело к закрытию нашумевшего проекта. Добавим, что в декабре пройдут концерты «Прожекторперисхилтон».

Ранее Светлаков сказал, что программе мешал формат. Он и его товарищи Александр Цекало, Гарик Мартиросян и Иван Ургант не захотели выглядеть идиотами. «Мы какие-то вещи не освещаем в стране, а говорим про то, что в Норильске суслик родил еще одного суслика. И про это шутим», — заявил Светлаков, слова которого приводит РБК.

Александр Герцен — известный российский публицист-революционер. Он крайне негативно относился к монархическому устройству России. Свергнуть царя он предлагал путем восстания.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гарик МартиросянИван УргантПервый каналСергей Светлаковшоу "Прожекторперисхилтон»
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Светлакова попросили не изображать Герцена после слов о «Прожекторперисхилтон»
Интересно?
Поделись с друзьями: