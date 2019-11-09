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Мать Игоря Сорина ждет убийц ее сына с покаянием

Родительница не верит, что музыкант группы «Иванушки» ушел из жизни по собственной воле.

Мать Игоря Сорина ждет убийц ее сына с покаянием
Игорь Сорин погиб при невыясненных обстоятельствах/http://globallookpress.com/

Мать солиста группы «Иванушки» Игоря Сорина, который погиб в 1998 году при невыясненных до конца обстоятельствах, Светлана до сих пор надеется, что однажды виновный в убийстве ее сына придет к ней домой, чтобы покаяться и облегчить душу. Женщина не верит, что ее сын покончил с собой.

Светлана Сорина на могиле сына. Фото
Мать Сорина считает, что ее сына убили/https://www.instagram.com/igorsorin1969/

Как сказала Светлана Сорина, ее сыну, скорее всего, свернули голову в какой-то бытовой потасовке. Затем тело вынесли к подъезду, где его и нашли прохожие. Таким образом, как считает женщина, убийцы просто заметали следы. Напомним, что на теле музыканта не было найдено никаких увечий и синяков, характерных для падения с высоты.

Как сказала женщина, сын раньше часто приходил ей во снах, но сейчас это происходит реже. Когда он появляется, то всегда радостный и лучезарный. Именно таким Игорь Сорин и был по жизни. «Он ведь был философ, поэт, романтик, классный мальчишка. Однажды явился ко мне во сне — ну прямо живой. Я так удивилась, спрашиваю: «Ты жив?!» А он: «Да, я жив». Выбегаю на улицу, пытаюсь кричать: «Игорь живой, живой!!!» А звука не слышу», — сказала женщина.

Отметим, что после ухода из жизни сына Светлана Сорина пережила еще одну трагедию. От нее ушел муж. Причем мужчина променял ее на фанатку своего сына. Он старше ее на 41 год. Сейчас отцу Игоря Сорина уже 81 год. От той фанатки у него двое сыновей. Несколько лет назад он развёлся. Молодая жена не захотела с ним жить под одной крышей. Что касается Светланы Сориной, то она вышла замуж через три года после смерти любимого сына, сообщает «Комсомольская правда».

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группа "Иванушки"Игорь СоринСветлана Сорина
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Мать Игоря Сорина ждет убийц ее сына с покаянием
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