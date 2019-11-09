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Отец Игоря Сорина женился на молодой фанатке

После смерти исполнителя в его семье стали происходить странные вещи.

Отец Игоря Сорина женился на молодой фанатке
В семье Сорина после его смерти стали происходить странные вещи/http://globallookpress.com/

Отец музыканта и солиста группы «Иванушки» Игоря Сорина, который ушел из жизни при невыясненных обстоятельствах в далеком 1998 году, Владимир Райберг спустя год после смерти своего сына женился на молодой девятнадцатилетней фанатке.

После ухода Игоря Сорина домой к его родителям стали приходить молодые девушки, которые были без ума от его творчества. Одну из таких красоток, которой тогда было всего 19 лет, отец музыканта Владимир Райберг провожал до метро. Жене Райберга девушка нравилась. Она нарисовала красивый портрет Сорина, который показала его матери.

Однажды девушка пришла домой к родителям Сорина и его мать заметила, что у нее появился животик. Вскоре все стало ясно. Ее муж закрутил роман с молодой красоткой. Жене Райберг сказал, что уходит жить к новой пассии. Как отмечала мать Игоря Сорина, в тот момент у нее просто подкосились ноги. Такого предательства от любимого человека она никак не ожидала. В шоке были и родители девушки. Райберг был значительно старше их. Уже тогда ему было 60 лет.

Любопытно, но с новой женой отец Игоря Сорина также не ужился. Они расстались несколько лет назад. При этом в браке у них родилось двое детей. Марку сейчас 19 лет, а Милану – 13. О парнях очень мало информации. О том, что они братья Игоря Сорина, ребята никому стараются не рассказывать. Отец, которому уже 81 год, порой появляется на ток-шоу, но делает это очень редко. Владимир Райберг отметил, что рассказывал сыновьям, кто их брат, но у них сейчас совсем другие интересы. Информацию отца они пропустили мимо ушей, сообщает «Комсомольская правда».

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Владимир Райберггруппа "Иванушки"Игорь СоринМарк РайбергМилан Райберг
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Отец Игоря Сорина женился на молодой фанатке
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