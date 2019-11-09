«Из области фантастики»: Садальский пожаловался на отсутствие работы

Актер мечтает сыграть в своей жизни хотя бы еще в троечке фильмов.

Актер Станислав Садальский заявил в Instagram, что хотел бы сыграть еще в нескольких фильмах. При этом он отметил, что это малореально. Предложений сниматься в кино ему в последнее время не поступает.

«Из области фантастики, сняться в троечке фильмов. Чувствую уходящее время. Сегодня мой единственный враг — время. Пора вставать на репетицию. Я актер, а не политик, и никогда не имел ярко выраженных политических убеждений. Для кого-то ужасно, но смею иметь собственное мнение. Верю в свободу, и никакая другая политика мне не нужна. Я не хочу революций — я всего лишь хочу сыграть несколько спектаклей с неизвестными пока мне прекрасными актерами и режиссерами, продолжить работу с Ниной Чусовой, Вовой Устюговым», — заявил Станислав Садальский.

Добавим, что самой яркой ролью Садальского в кинематографе стала работа с Владимиром Высоцким в картине «Место встречи изменить нельзя». Там актер сыграл бандита по кличке Кирпич. Ранее Садальский говорил, что ему несколько обидно, что все запомнили его только по этой роли в кино.

При этом он отмечал, что сегодняшние фильмы по большей части пустые и мало кому интересны. В них отсутствует хоть какая-то мысль. Сам он считает, как, впрочем, и многие, картину «Место встречи изменить нельзя» шедевром советского кино.