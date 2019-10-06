«Нагло врет»: Садальский раскритиковал Елену Малышеву

Известный актер Станислав Садальский продолжает высказываться о волнующих его событиях и явлениях в российской действительности. Новым объектом для критики стала ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева.

больше по теме Садальский порассуждал о датах смерти после ухода Марка Захарова Как считает актер, вероятность умереть возрастает у людей за месяц до дня рождения.

Поводом для публикации очередного поста в социальной сети Instagram стали высказывания доктора относительно повышения пенсионного возраста.

«Антирейтинг Елены Малышевой после призыва увеличить пенсионный возраст до 67 лет побил все рекорды Он ниже даже, чем у Максимки в субботу… Передачи Малышевой в прямом эфире порой вызывают сомнения в ее адекватности, и она решила конкретизировать полет мысли, высказавшись о пенсионной реформе», — пишет Станислав.

Звезда отмечает, мол, неужели же наши пенсионеры не работали бы, если бы их брали на эту самую работу. Ведь уже сорокалетние бегают в панике, потому что для них уже нет работы.

«Малышева врет о повышении продолжительности жизни и о прекрасной медицине нагло врет», — отмечает Садальский.

Напомним, несколько дней назад артист был в гостях на шоу Аллы Довлатовой. И там он весьма впечатлил своих поклонников, раздевшись до трусов.