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«Нагло врет»: Садальский раскритиковал Елену Малышеву

Актер считает, что, порой, ведущая неадекватна.

«Нагло врет»: Садальский раскритиковал Елену Малышеву
СТАНИСЛАВ САДАЛЬСКИЙ/ФОТО: ЛАРИСА КУДРЯВЦЕВА

Известный актер Станислав Садальский продолжает высказываться о волнующих его событиях и явлениях в российской действительности. Новым объектом для критики стала ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева.

Поводом для публикации очередного поста в социальной сети Instagram стали высказывания доктора относительно повышения пенсионного возраста.

«Антирейтинг Елены Малышевой после призыва увеличить пенсионный возраст до 67 лет побил все рекорды Он ниже даже, чем у Максимки в субботу… Передачи Малышевой в прямом эфире порой вызывают сомнения в ее адекватности, и она решила конкретизировать полет мысли, высказавшись о пенсионной реформе», — пишет Станислав.

Звезда отмечает, мол, неужели же наши пенсионеры не работали бы, если бы их брали на эту самую работу. Ведь уже сорокалетние бегают в панике, потому что для них уже нет работы.

«Малышева врет о повышении продолжительности жизни и о прекрасной медицине нагло врет», — отмечает Садальский.

Напомним, несколько дней назад артист был в гостях на шоу Аллы Довлатовой. И там он весьма впечатлил своих поклонников, раздевшись до трусов.

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Тэги:

Елена Малышевапенсионный возрастПрограмма "Жить здорово"работаСтанислав Садальский
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«Нагло врет»: Садальский раскритиковал Елену Малышеву
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