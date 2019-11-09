НОВОСТИ

«Пацаны таким не занимаются»: старшие сыновья Рудковской отказались от съемок в реалити-шоу

Программа выйдет в эфир на телеканале «Супер».

«Пацаны таким не занимаются»: старшие сыновья Рудковской отказались от съемок в реалити-шоу
Яна Рудковская. Фото: globallookpress.com

Как уже сообщал портал Teleprogramma.pro, телеканал «Супер», который с некоторых пор возглавляет Ксения Собчак, запускает новое реалити-шоу с Яной Рудковской, участниками которого станет и нынешняя семья продюсера. Камера будет везде следовать светской львицей и ее близкими, но, как оказалось, не вся родня Яны готова рассказывать о своей жизни на всю страну.

Например, первый выпуск программы будет посвящен шумному расставанию Рудковской с олигархом Виктором Батуриным и ее многолетней битве за старших сыновей. Продюсер признается, что бывший муж был обижен, что она ушла от него к фигуристу Евгению Плющенко.

При этом, как сообщает kp.ru, общие дети Рудковской и Батурина сниматься в программе. В беседе со своей мамой средний сын Николай признался, что «торговать» своим лицом он не хочет.

«Я не девочка, я — пацан. А пацаны такими вещами не занимаются», — отметил он.

Напомним, не так давно Яна Рудковская поделилась другим откровением. Продюсер пожаловалась на проблемы с алкоголем.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктор БатуринНиколай БатуринРудковская новостиРудковская последние новостиСын Яны Рудковской от Виктора Батурина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Пацаны таким не занимаются»: старшие сыновья Рудковской отказались от съемок в реалити-шоу
Интересно?
Поделись с друзьями: