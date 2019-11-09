«Пацаны таким не занимаются»: старшие сыновья Рудковской отказались от съемок в реалити-шоу

Как уже сообщал портал Teleprogramma.pro, телеканал «Супер», который с некоторых пор возглавляет Ксения Собчак, запускает новое реалити-шоу с Яной Рудковской, участниками которого станет и нынешняя семья продюсера. Камера будет везде следовать светской львицей и ее близкими, но, как оказалось, не вся родня Яны готова рассказывать о своей жизни на всю страну.

Например, первый выпуск программы будет посвящен шумному расставанию Рудковской с олигархом Виктором Батуриным и ее многолетней битве за старших сыновей. Продюсер признается, что бывший муж был обижен, что она ушла от него к фигуристу Евгению Плющенко.

При этом, как сообщает kp.ru, общие дети Рудковской и Батурина сниматься в программе. В беседе со своей мамой средний сын Николай признался, что «торговать» своим лицом он не хочет.

«Я не девочка, я — пацан. А пацаны такими вещами не занимаются», — отметил он.

больше по теме Рудковская готова прислушиваться к критике только одного человека Продюсер отметила, что всегда внимательно выслушает профессионала.

Напомним, не так давно Яна Рудковская поделилась другим откровением. Продюсер пожаловалась на проблемы с алкоголем.