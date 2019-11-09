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Прохор Шаляпин навестил своего новорожденного сына

Подписчики в Сети предположили, что артист ушел от Цымбалюк-Романовской.

Прохор Шаляпин навестил своего новорожденного сына
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

История любви и взаимоотношений Прохора Шаляпина и блондинки Татьяны Гудзевой не так давно наделала много шума на российском телевидении. Девушка во всеуслышание заявила, что ждет ребенка от звезды, что подтвердил тест ДНК. Напомним, к бывшей супруге Армена Джигарханяна от Татьяны певец ушел после того, как заподозрил возлюбленную в неверности.

Теперь, по мнению Гудзевой, Прохору, польстившемуся на деньги и квартиры пианистки, Виталина запрещает встречаться с мамой его ребенка, а тот своей новой старой связи и не скрывает, пишет кр.ru. Но накануне в социальной сети Instagramпоявился снимок, на котором видно, что Шаляпин пришел к бывшей возлюбленной навестить сна Федора. Он радостно склонился над детской кроваткой и смотрит на малыша.

Подписчики предположили, что артист окончательно вернулся к Татьяне, но та в беседе с журналистами к этому отнеслась скептически. Мол, Романовская влюблена в Шаляпина, как кошка и просто так его от себя не отпустит. Но все же ей бы хотелось, чтобы Шаляпин все же общался с сыном.

Напомним, это уже не первый раз, когда поклонники и злопыхатели «разводят» Виталину и Прохора. Один из последних случаев произошел летом этого года, когда подписчики звезд заметили, что певец отдыхает отдельно от бывшей жены Армена Джигарханяна.

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Прохор Шаляпин навестил своего новорожденного сына
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