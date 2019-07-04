Цымбалюк-Романовская отреагировала на слухи о расставании с Шаляпиным

Молодой человек находится в Париже, а поклонники пытают пианистку - все ли у них в порядке?

За отношениями Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина всегда пристально следят не только поклонники, но и злопыхатели. То и дело появляются слухи, что пара рассталась. Эту тему подогревают фотографии, которые молодой человек регулярно постит на своей странице в Instagram. Он отправился в большое турне, успел побывать в США, а теперь находится в Париже.

Прохор отлично проводит время, посещая мировые достопримечательности. Он успел запечатлеть себя на фоне Эйфелевой башни и у сгоревшего Нотр-Дам-де-Пари. Отдыхает Шаляпин один, Виталина осталась в России.

Это обеспокоило поклонников пары, и у Цымбалюк-Романовской то и дело спрашивают: «Виталина, вы расстались с Прохором? Или это очередная утка?!?». Ответы пианистки вводят в заблуждение еще больше. На вопрос подписчицы она написала «е)))».

«Виталина — вы прелесть! Устраивайте свою судьбу, РОЖАЙТЕ детей и не обязательно выходить замуж! Вы сильная, существенная, сколько на вас свалилось за последнее время», — советуют ей сочувствующие пользователи. Многие признают, что она «верная спутница, вот что ценно. С Джигарханяном так возиться могла лишь святая». С последним замечанием пианистка соглашается смайликом.

Ранее в паре произошла еще одна размолвка. Виталина не пустила Прохора на день рождения к Анне Калашниковой. Она отказывается понимать дружбу своего мужчины с его бывшей любовницей. Еще одним ударом стало сообщение, что еще одна бывшая Прохора — Татьяна Гудзеева — якобы скоро родит от него сына, пишет сайт argumenti.ru.