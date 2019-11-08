Затравленный за домогательства Доминго отказался выступать на открытии Олимпиады-2020

Легендарный оперный певец Пласидо Доминго принял решение отказаться от выступления на церемонии открытия Олимпиады 2020 года, которая пройдет в столице Японии — Токио. Эту информацию сообщает агентство Kyodo. Выступление должно было стать впечатляющим и совместить в себе такие несочетаемые вещи, как опера и традиционный японский театр Кабуки. Вместе с тенором должен был выступить актер Эбидзо Итикава, что теперь будет с его выступлением — пока не известно.

Артист прокомментировал свой отказ в весьма вежливой форме и пожелал успеха всем выступающим, но причину отказа не назвал.

Этим летом сразу девять женщин обвинили оперного певца в домогательствах, которые якобы произошли много лет назад. Все пострадавшие предпочли скрыть свои имена, кроме Патриции Вульф, которая работала вместе с Доминго. Поддержал тенора Юрий Лоза, по его словам, все, что можно сделать, это «пожать плечами и сказать, что они там все больные на голову». По словам Лозы, в ухаживаниях мужчин нет ничего противозаконного.