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Козел Тимур умер после драки со своим другом Амуром

Трогательная дружба закончилась трагедией.

Козел Тимур умер после драки со своим другом Амуром
Тигр и козлик - не пара, не пара... Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look

Умерший 5 ноября самый популярный козел России Тимур страдал после ссоры со своим другом — тигром Амуром. Напомним, эта пара стала известной после того, как хищник отказался есть травоядное, которое ему привели для пропитания, и подружился с ним.

Однако после славы, резко свалившейся на тигра и козла, их отношения разладились. Амур, конечно, не съел своего товарища, но между ними начались драки.

Однажды тигр сбросил своего друга со склона, тот решил тоже настучать обидчику по голове, но весовая категория у бойцов была слишком разная. В итоге Тимур получил тяжелую рану.

Как пишет Mash, козла долго пытались лечить в Москве, но состояние парнокопытного медленно ухудшалось. 5 ноября его сердце не выдержало. Так и закончилась удивительная дружба тигра с козлом. Амура, наверняка, теперь мучает совесть, но добиться комментариев от него по поводу произошедшего пока не удалось…

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Козел Тимур умер после драки со своим другом Амуром
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