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Сердечный приступ разлучил закадычных друзей козла Тимура и тигра Амура

О том, что козлика не стало, сообщила его опекун.

Сердечный приступ разлучил закадычных друзей козла Тимура и тигра Амура
Дмитрий Мезенцев выгуливают козла Тимура по центру Москвы. ФотоКП/Веленгурин Владимир

В Приморье от остановки сердца умер знаменитый на всю Россию козел Тимур. Парнокопытное прославилось после того, как журналисты рассказали о его удивительной дружбе с тигром Амуром – она зародилась в 2015 году. Изначально Амур должен был съесть козла, но от угощения отказался. Некоторое время тигр и козел жили вместе, а затем зоологи решили развести их по разным вольерам, но позволяли видеться под наблюдением специалистов.

Как рассказала опекун Тимура, Эльвира Головина, козел умер 5 ноября. Ответственные за судьбу козла люди приняли решение кремировать животное, чуть позже его прах будет захоронен с почестями. В скором времени на территории сафари-парка, где жил Тимур, возведут бронзовую скульптуру Тимура.

«Я благодарна за любовь и свет в этой истории дружбы козлика Тимура и тигра Амура», — приводит ее слова официальный сайт.

Директор приморского парка Дмитрий Мезенцев отметил также, что Тимур был болен достаточно давно и в последнее время постоянно находился под наблюдением врачей. Причиной смерти стала остановка сердца. Предположительно, Тимуру было больше 5 лет.

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Владивостоккозел Тимуртигр Амур
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Сердечный приступ разлучил закадычных друзей козла Тимура и тигра Амура
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