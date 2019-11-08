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«Если бы не вмешательство прессы, нас бы развели»: суд не смог расторгнуть брак Лолиты с мужем

Новое слушание в ближайшее время состоится в Басманном суде.

«Если бы не вмешательство прессы, нас бы развели»: суд не смог расторгнуть брак Лолиты с мужем
Певица Лолита Милявская. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Действующий муж Лолиты Милявской — спортсмен Дмитрий Иванов — считает, что журналисты мешают ему осуществить развод с певицей. 8 ноября в мировом суде состоялось слушание по делу о разводе. Представители исполнительного органа власти выслушали доводы обеих сторон и приняли решение не расторгать брак.

Подобным исходом событий Иванов оказался недоволен. После слушания супруг певицы вышел к журналистам и внезапно заявил — именно их он считает основной причиной того, что брак не признают недействительным. Кроме того, Дмитрий подчеркнул — он неоднократно пытался наладить отношения с супругой, но со стороны той он встретил лишь недопонимание.

«Я не раз уже писал, что над отношениями должны работать оба человека. Мы не раз садились за стол переговоров, но не достигли консенсуса. Наши отношения стали сходить на «нет». Мы перестали понимать друг друга, и это не может долго продолжаться. И вообще, если бы не вмешательство прессы, нас бы давно уже развели, чего я очень хочу», — заявил он.

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«Если бы не вмешательство прессы, нас бы развели»: суд не смог расторгнуть брак Лолиты с мужем
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