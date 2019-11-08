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Григорьев-Апполонов впал в истерику после сообщения о смерти любимой сестры

По словам музыканта, печальная новость застала его два года назад на гастролях в Германии.

Григорьев-Апполонов впал в истерику после сообщения о смерти любимой сестры
У рыжего "Иванушки" умерла сестра от астмы/http://globallookpress.com/

Музыкант группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов в эфире YouTube-шоу «Без марафета», которое ведет телеведущая Дана Борисова, рассказал о смерти своей сестры. Женщина скончалась два года назад после приступа астмы. Она очень много курила и никак не могла побороть никотиновую зависимость.

Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото
Григорьев-Апполонов потерял сестру/http://globallookpress.com/

Как сказал рыжий «Иванушка», трагическая новость застала его в Германии на гастролях. «Позвонили — сказали. Я упал на землю и лежал полчаса в истерике». Когда Юля умерла, помню, было очень жестко… Перекурила. Никотиновая зависимость. Курила-курила, а у нее легкие, астма», — заявил Григорьев-Апполонов.

Между тем ведущая Дана Борисова заметила, что музыканта, который, кстати, сам не может бросить курить уже много лет, часто обвиняют еще в одной зависимости. Якобы он очень часто выпивает. Телеведущая вспомнила, что однажды на съемках от него исходил запах алкоголя. При этом она подшутила над певцом, заявив, что тогда сама захмелела.

Григорьев-Апполонов не стал скрывать, что он порой любит выпить. При этом на сцену пьяным он не выходит. Как сказал музыкант, главное не упасть в грязь лицом. По его словам, он всегда себя контролирует. Певец знает, когда можно пригубить, а когда надо быть в форме.

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Андрей Григорьев-АполлоновДана БорисоваШоу "Без марафета"
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Григорьев-Апполонов впал в истерику после сообщения о смерти любимой сестры
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