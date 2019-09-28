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Григорьев-Аполлонов поделился видео времен своего участия в показах мод

Музыкант признался, что его любимым был трюк со шпагатами.

Григорьев-Аполлонов поделился видео времен своего участия в показах мод
Григорьев-Аполлонов начинал карьеру с показов мод/globallookpress.com

Солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Аполлонов в Instagram разместил забавную видеозапись. На кадрах можно увидеть, как он выходит на сцену и начинает делать шпагаты. Оказывается, свою карьеру он начинал с показов мод.

«Это, чтобы вы понимали, показ мод! 1990 год! Мне 20 и это мой любимый трюк со шпагатами!» — заявил солист «Иванушек».

Интересно, что в комментариях отметились многие знаменитости. К примеру, сестра Жанны Фриске Наталья заявила: «Ох, вот это пляски». Телеведущая и бывшая гражданская супруга футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская сказала, что ей непонятно, почему она вживую никогда не видела от рыжего «Иванушки» такой прыти. На это он сказал, что она просто позабыла. Однажды он через нее перекидывал ногу.

Напомним, что недавно стало известно, что Андрей Григорьев-Аполлонов расстался со своей супругой Мариной Банковой. У девушки сейчас новый возлюбленный — баскетболист команды «Химки» Андрей Зубков. Между тем музыкант сказал, что ради детей они сохранили с бывшей женой прекрасные отношения. Их ребята проводят сейчас примерно поровну времени с мамой и папой.

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Тэги:

Андрей Григорьев-АполлоновМарина БанковаНаталья ФрискеЮлия Барановская
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Григорьев-Аполлонов поделился видео времен своего участия в показах мод
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