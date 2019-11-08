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Наргиз нашла замену Фадееву и надеется на успех

Исполнительница теперь сотрудничает с Сергеем Кленских.

Наргиз нашла замену Фадееву и надеется на успех
Наргиз теперь сотрудничает с молодым композитором/http://globallookpress.com/

Певица Наргиз Закирова в Instagram сообщила, что у нее маленький праздник. В свет вышла еще одна новая композиция. Песню для нее написал молодой подающий надежды талантливый композитор Сергей Кленских.

«Песня «Войди», которую вы можете уже услышать, так же будет входить в мой новый альбом, как и предыдущий трек «Мама». Моя бесконечная благодарность моей сплочённой команде. Моим музыкантам и всем тем, кто принимал и принимает непосредственное участие в нашем новом увлекательном, творческом путешествии. Ну и конечно же вам, моим неизменным слушателям и поклонникам, низкий поклон и преданная любовь», — заявила Наргиз Закирова.

Напомним, что звездная исполнительница в августе этого года прекратила свое сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым. Они работали на протяжении пяти лет. За то время Фадеев написал для Наргиз несколько прекрасных хитов. Некоторые композиции они пели вместе. Теперь Наргиз нельзя исполнять композиции Фадеева. В связи с этим ее репертуар серьезно поредел.

Как позже говорила Наргиз, годы с Фадеевым были словно в тюрьме. Продюсер, по ее словам, ограничивал ее в правах и не давал творческой свободы. Со своей стороны, Фадеев заявил, что Закирова просто его предала. Теперь он будет более настороженно относиться к музыкантам, с которыми сотрудничает.

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Тэги:

Максим ФадеевНаргизСергей Кленских
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Наргиз нашла замену Фадееву и надеется на успех
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