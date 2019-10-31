Наргиз опровергла информацию, что судится с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова опровергла в Instagram информацию, что она судится с продюсером Максимом Фадеевым. Ранее он заявил, что разорвал отношения со всеми музыкантами своего лейбла. При этом сказал, что у него идут суды с двумя исполнителями. С ними, как он отмечал, ему договориться не удалось.

Между тем сама Наргиз Закирова сказала, что ее контракт с лейблом MALFA был разорван 10 августа. Никаких судебных тяжб с Максимом Фадеевым она не ведет.

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«А теперь, разрешите откланяться в связи с тщательной подготовкой к моему главному празднеству года. Ведь Духов умерших, подобает встречать со всеми почестями и привилегиями. А вы, мои шаловливые чертята подготовили ли правильно ваш алтарь?» — задала вопрос Закирова своим поклонникам.

Отметим, что отношения Фадеева и Наргиз, которые были словно брат и сестра на протяжении последних пяти лет, неожиданно обострились несколько месяцев назад. В итоге все завершилось разрывом контракта. Сейчас звезде нельзя петь песни, которые для нее в разное время сочинял Фадеев. Между тем ее представители сказали, что уже вовсю идет работа над новым материалом, который скоро смогут оценить все почитатели ее таланта.