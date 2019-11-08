«Она завидует»: Боня заявила, что у Собчак аллергия на красивых женщин

Телеведущая и модель Виктория Боня в эфире программы «Ходят слухи» на YouTube заявила, что у светской львицы Ксении Собчак аллергия на красивых женщин. «Она завидует привлекательным женщинам», — сказала Боня имея в виду прежде всего себя.

Как отметила Боня, на протяжении долгого времени Собчак ей откровенно завидовала. У модели был прекрасный муж-иностранец. Она уехала жить в Монако. Стала одной из главных звезд Каннского кинофестиваля. После этого Ксения Собчак начала откровенную травлю Бони. Она стала всем рассказывать, что у нее педикюр отваливается, платье подделка. В конце концов Собчак и вовсе сказала, что на Каннский фестиваль Боню просто не хотели пускать. Все это всплыло наружу, когда хакерам удалось взломать WhatsApp Ксении и опубликовали ее переписку с друзьями.

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Боня добавила, что даже не может до конца понять степень лицемерия светской львицы. «Ей все время нужно кого-то унижать, оскорблять. Без этого она просто жить не может», — сказала Виктория Боня.

Отметим, что модель жила с сыном ирландского миллиардера Александром Смерфитом, от которого родила дочь. Правда, мужчина так и не взял ее в жены. Затем у нее был роман с другим богатым бизнесменом Пьером Андюраном. И в этих отношениях Боня не обрела счастья.