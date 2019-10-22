«Вес меньше, чем бы хотелось»: Боня стремительно худеет и совсем не рада этому

Бывшая возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита — модель Виктория Боня — вступила в переписку с одной из своих подписчиц в Instagram. По словам знаменитости, она давно отказалась от всяких диет в надежде скорректировать фигуру. Экс-участница «Дома-2» недовольна худобой. Ранее Виктория уже говорила о том, что хейтеры не раз подозревали ее в беременности. Подобные слухи, по словам Бони, вызывали у нее лишь недоумение. Телеведущая не могла понять, как общественности удается обнаружить у нее округлившийся животик, когда она сама мечтает набрать вес.

«Поделитесь, пожалуйста, вашей диетой!!!» — обратилась к Боне одна из ее подписчиц под ником @indi_757. «Я не сижу на диетах! Я, наоборот, пытаюсь поправиться… Вес меньше, чем бы хотелось», — посетовала знаменитость.

В одном из интервью модель призналась, что отказалась от употребления алкогольных напитков. По словам Виктории, она не сомневается в том, что даже бокал вина за ужином впоследствии отразится на лице. Именно поэтому Боня приняла решение вести исключительно здоровый образ жизни.