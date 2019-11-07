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«Живи спокойно, страна»: Крапивина отреагировала на слухи о размолвке с Лободой

Появилась информация, что продюсер якобы прекратила сотрудничество с украинской звездой.

«Живи спокойно, страна»: Крапивина отреагировала на слухи о размолвке с Лободой
Крапивина ответила на слухи, что поругалась с Лободой/http://globallookpress.com/

Нателла Крапивина в Instagram отреагировал на слухи, что она больше не сотрудничает с певицей Светланой Лободой. Не так давно прошла информация, что продюсер изменила в профиле в соцсетях надпись. Вместо «Продюсер Л» у нее теперь значится просто «Продюсер». Кроме того, она якобы отписалась от украинской исполнительницы в соцсетях. Не было Крапивиной и на недавнем выступлении Лободы в Дубае, что с новой силой породило волну слухов.

«Живи спокойно, страна», — заявила Нателла Крапивина и опубликовала сразу несколько совместных снимков со звездой. На кадрах они вместе улыбаются и обнимаются. Судя по всему, никаких размолвок между ними не было и в помине.

Отметим, что Нателла Крапивина уже много лет работает вместе с Лободой. Именно ей во многом украинская звезда обязана своей популярностью.

Сегодня Светлана Лобода — одна из самых раскрученных звёзд на эстраде. Ее концерты неизменно проходят при полных аншлагах.

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Тэги:

ДубайНателла КрапивинаСветлана Лобода
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«Живи спокойно, страна»: Крапивина отреагировала на слухи о размолвке с Лободой
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