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Лобода требует перед каждым концертом новый чайник

Однажды она устроила скандал из-за накипи.

Лобода требует перед каждым концертом новый чайник
Лобода требует перед концертом новый чайник/http://globallookpress.com

Промоутер Сергей Лавров рассказал о странностях, которые содержатся в райдере певицы Светланы Лободы. Перед каждым выступлением она требует, чтобы ей принесли новый чайник. При этом Лавров рассказал любопытную историю. Однажды организаторы ее выступления принесли исполнительнице чайник с накипью. В итоге все завершилось жутким скандалом.

Светлана Лобода. Фото
Лобода требует перед каждым концертом новый чайник/globallookpress.com

Кстати, организаторы в итоге предоставили чек. В нем значилось, что чайник был куплен перед концертом. Исполнительница только после этого сменила гнев на милость.

Поведал Лавров и еще одну крайне любопытную деталь. Оказывается, концертный директор Лободы перед выступлением выходит в зал. Если он видит, что аншлаг, то требует с организаторов концерта дополнительный гонорар.

Также известно, что Светлана Лобода летает только «Аэрофлотом». К примеру, в «Сухой Суперджет» она не сядет ни за какие деньги. Передвигаться на лайнерах звезда предпочитает в бизнес-классе. Еще одно интересное требование – в гримерке должны стоять напитки с «ресторанной подачей», сообщает «Комсомольская правда».

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Лобода требует перед каждым концертом новый чайник
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