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«Я не помню, кто у меня был предпоследним»: Лолита запуталась в мужьях

По словам певицы, ее пятый избранник оказался кровососом.

«Я не помню, кто у меня был предпоследним»: Лолита запуталась в мужьях
Лолита не будет мириться с пятым мужем/http://globallookpress.com

Певица Лолита Милявская заявила, что не помнит, как зовут ее четвертого мужа. «Давайте про бывших уже забудем. Я не помню, кто у меня был предпоследним», — заметила певица, когда ее спросили в очередной раз о пятом супруге Дмитрии Иванове. Напомним, что ее четвертым мужем был бизнесмен Александр Зарубин. С ним они прожила в браке пять лет.

Лолита с пятым мужем. Фото
Лолита запуталась в мужьях/http://globallookpress.com

Кстати, за последнее время тон высказываний Лолиты серьезно изменился. Если раньше она говорила, что не исключено перемирие с Дмитрием Ивановым, то сейчас она уже считает его кровососом, который наконец-то отвалился.

Добавим, что после новостей о предстоящем разводе певица взялась за себя. За пять месяцев она скинула сразу 15 килограммов.

Между тем журналисты спросили Лолиту, собирается ли она принять мужа, если вдруг он одумается. «Вы что, мне плохого желаете?» — заметила звезда. Отметим, что ходят упорные слухи, что пятый муж изменял Лолите, сообщает «Собеседник».

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Александр ЗарубинДмитрий ИвановЛолита
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«Я не помню, кто у меня был предпоследним»: Лолита запуталась в мужьях
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