Оскорбившийся экс-муж Лолиты настоял на брачном договоре с певицей

Супруг певицы Лолиты, тренер по игре в сквош, Дмитрий Иванов заявил, что он сам настоял на составлении брачного договора с женой. По его словам, еще в начале их отношений у них состоялся разговор, в ходе которого Лолита призналась, что предыдущий супруг воровал у нее деньги. Иванов после этих слов настоял на составлении брачного договора. Они сходили к нотариусу. При этом он заметил, что в браке у них так и не было детей. Как уверяет Иванов, не нажили они и имущества, поэтому сейчас делить им нечего.

Также Иванов был очень удивлен, когда узнал, что Лолита назвала их брак фиктивным.

«Понятия не имею, что они с адвокатом придумали, но пусть доказывают: никто не мешает им это делать», — сказал Дмитрий Иванов. Сам он считает, что их брак был самым настоящим и они с исполнительницей искренне любили друг друга.

Дмитрий Иванов добавил, что воспитанные люди должны не так расставаться. То, что сейчас говорит представителям прессы Лолита, как он считает, очень некрасиво. В то же время Иванов сказал, что все это останется на ее совести. Она делает так, как считает нужным и осуждать за это тренер ее не намерен, сообщает «Комсомольская правда».