Этери Тутберидзе навестила шестнадцатилетнюю дочь в Мичигане

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе покинула Россию на время отпуска. Она отправилась в Америку, где живет ее дочь, шестнадцатилетняя Диана Дэвис. «Побыла с моей лапой денек», — заявила в Instagram Этери Тутберидзе, которая сейчас находится в Мичигане.

Отметим, что в этом году Диане Дэвис исполнилось шестнадцать лет. Девушка начинала заниматься фигурным катанием в одиночном разряде, однако затем перешла в спортивные танцы на льду. Мама посчитала, что там у нее больше перспектив. Девушка выступает в паре с Глебом Смолкиным. Она уже занимала призовые места на различных соревнованиях.

Этери Тутберидзе подготовила уже не один десяток выдающихся спортсменов. Наверное, самой знаменитой ее ученицей следует признать Олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Спортсменка выиграла несколько месяцев назад чемпионат мира в Японии, который до этого ей не покорялся.

Кстати, именно в Америку от Тутберидзе уехала еще одна ее выдающаяся ученица — Евгения Медведева. Сейчас она выступает под руководством канадского наставника Брайана Орсера. На чемпионате мира по фигурному катанию Евгения Медведева смогла замкнуть тройку призеров. Она посчитала такой результат вполне приемлемым с учётом тех неудач, которые преследовали ее в начале сезона.